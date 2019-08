I fratelli Cerea protagonisti a Glocal Gourmet

Saranno i celebri fratelli chef Cerea dal ristorante 'Da Vittorio' di Brusaporto, in provincia di Bergamo, i protagonisti ospiti del terzo appuntamento Glocal Gourmet, l'iniziativa ideata dal gruppo Hit di Nova Gorica per promuovere una cucina sostenibile, in cui chef stellati collaborano con colleghi locali in una sfida per diminuire l’uso di plastica e l’impatto negativo delle nostre abitudini alimentari sull’ambiente attraverso la scelta di ingredienti locali e stagionali per i loro capolavori culinari.

Enrico e Roberto Cerea (nella foto), tre stelle Michelin, parteciperanno giovedì 19 settembre alle 19.30. Anche questa volta a rappresentare il ristorante della casa sarà lo chef Dalibor Janačković che insieme agli chef ospiti e alla numerosa brigata di cucina proporrà un selezionato menù, realizzato con ingredienti locali e stagionali. La location di questa esclusiva cena ancora una volta il ristorante Calypso dell'hotel Perla di Nova Gorica che vanta 3 cappelli Gault & Millau, e secondo il punteggio conferito da questa guida si classifica al top dei ristoranti d’hotel della Slovenia. L’evento si svolgerà sotto l’occhio attento degli ambasciatori dell’iniziativa Glocal Gourmet, gli chef Matjaž Šinigoj ed Emanuele Scarello.