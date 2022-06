I gelati d’autore... diventano salati

Con i primi caldi arriva anche la voglia di gelato. Ma quest’estate si rischia un retrogusto amaro. In Friuli (e non solo), per i gelatieri la corsa verso l’alto dei prezzi delle materie prime e delle bollette rende più caro anche il listino al cliente, arrivando in alcuni casi a sfiorare i 2 euro a pallina.

Dalle gelaterie artigianali alle grandi catene, le situazioni sono tante e differenti. Ma per tutti quel che non cambia è il contesto: le insidie con cui si deve avere a che fare quotidianamente. “Per noi il problema non è solo il prezzo, ma anche la tempistica di fornitura delle materie prime”, commenta Giorgio Venudo, lignanese e presidente nazionale dei gelatieri per Confartigianato. “Se prima si attendeva una settimana, adesso a volte ne servono tre per ricevere la merce. Lo zucchero è quasi raddoppiato. Ma anche burro e latte hanno aumenti oggettivi, così come pistacchio e nocciole”.

Come fare? “Può aiutare se ti sei organizzato bene con i fornitori, ma si soffre lo stesso. Serve essere efficienti e cercare risparmi che permettano di contrastare il meccanismo di aumenti”. E se qualche aumento finisce anche sullo scontrino alla cassa, non è certo proporzionale ai costi, assicura il presidente.

“Non possiamo e non vogliamo ribaltare troppo sui clienti. Siamo un prodotto che resta e deve restare popolare”.

L’aumento del prezzo, che rimane comunque inferiore rispetto alla media nazionale, non frena, però, il consumatore attento, che è comunque disposto a spendere di più per avere un prodotto di qualità. Ma come si riconosce un gelato di qualità? “L’importante è confidare nella professionalità del proprio gelatiere chiedendo a lui i prodotti che ha utilizzato ed eventualmente consultando il cartello degli ingredienti”, sottolinea il presidente.

Lo scorso ottobre il Consiglio regionale ha approvato una legge per la tutela della produzione del gelato artigianale di qualità, con l’obiettivo di potenziare la formazione di chi lavora nel settore, cercando così di assicurare, al consumatore finale, interlocutori qualificati, un prodotto genuino e realizzato con materie prime del territorio. “Saper fare autonomamente il gelato, partendo dalla scelta delle materie prime - conclude Venudo - è un patrimonio professionale importante, che consente anche di contenere i costi di produzione”.