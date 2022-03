I giovani e il futuro dell'agricoltura in montagna

'I giovani dialogano con l’Europa sul futuro dell’agricoltura in montagna' è il titolo dell’incontro organizzato da Europe Direct Carnia, in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche europee, il Parlamento Europeo e la Commissione Europea, nell’ambito della “Conferenza sul futuro dell’Europa” che si terrà venerdì 1 aprile dalle 14.10 a Tolmezzo presso la sede della Comunità di montagna e online.

Il futuro dell’agricoltura in montagna, tema scelto da Europe Direct Carnia per far sentire in Europa la voce dei giovani del nostro territorio, sarà approfondito nel corso dell’evento con particolare riferimento alle sfide e alle opportunità rappresentate per i giovani agricoltori dal “Green Deal europeo” (patto verde) e dalla strategia “Farm to Fork” (dal campo alla tavola) dell’Ue.

La prima parte dell’evento sarà dedicata alla presentazione di un report su situazioni e tendenze dell’agricoltura in montagna (Michel Zuliani, Comunità di Montagna), oltre che alla illustrazione e discussione di proposte sul futuro dell’agricoltura in montagna con la partecipazione di studenti, “testimonial” dell’agricoltura di qualità in montagna e di autorevoli rappresentanti delle scuole del territorio e delle istituzioni locali, regionali (Stefano Zannier), nazionali (Aurelia Bubisutti, Commissione Agricoltura del Parlamento italiano) ed europee (Elena Lizzi ed Herbert Dorfmann). Le questioni poste da studenti e giovani agricoltori saranno ampiamente trattate nell’intervento finale di questa prima parte dell’evento da Herbert Dorfmann, europarlamentare e relatore per la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo sulla strategia “Farm to Fork”.

La seconda parte dell’incontro, moderata da Elena Valent della Comunità di montagna della Carnia, sarà dedicata al confronto tra i partecipanti e all’ascolto delle idee, proposte e richieste da inviare alle istituzioni europee attraverso la piattaforma on-line della Conferenza sul Futuro dell’Europa.

Ermes De Crignis, Presidente della Comunità Montagna della Carnia - Ente partner con Cramars del Centro Europe Direct Carnia - sottolinea la particolare rilevanza dell’evento centrato su tre parole chiave: Europa, Giovani, Agricoltura. “E’ di fondamentale importanza per ciascuno di noi, istituzioni in primis, contribuire concretamente ad affermare i valori europei, così come costruire condizioni favorevoli allo sviluppo dell’agricoltura di qualità, per garantire alle prossime generazioni un futuro prospero e sostenibile, specie per le aree montane".

Approfondimenti e ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione qui oppure contattare Europe Direct Carnia: 0433 487703 / europedirect@carnia.comunitafvg.it