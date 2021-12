I giovani innovano l'agricoltura

Sostenibilità, innovazione, Psr, Direttiva nitrati, Ersa e Agea, l’organismo pagatore che la Regione Fvg intende superare. Sono state le sollecitazioni dei giovani imprenditori di Coldiretti Fvg all’assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier nel corso dell’incontro organizzato a palazzo Kechler a Udine.

La delegata Coldiretti Giovani Impresa Fvg Anna Turato ha consegnato nell’occasione a Zannier il Primo Rapporto sui Giovani in Agricoltura, volume che ha l'obiettivo di approfondire il ruolo che le nuove generazioni rivestono nel settore agricolo. Sullo sfondo i numeri significativi delle imprese agricole condotte da under 35 in Friuli Venezia: 800 (426 in provincia di Udine, 288 a Pordenone, 58 a Gorizia, 28 a Trieste), il 4% in più del 2019.

"La conferma – dichiara Turato – della dinamicità di un settore capace di attrarre moltissimi giovani sia per fare una esperienza di lavoro come dipendenti che per esprimere creatività imprenditoriale".

In un contesto nazionale in cui l’agricoltura si colloca nelle prime posizioni per numero di nuove aziende under 35 nel 2020 (più di 6 mila su un totale di 55mila, +8% sul 2016, a fronte del -11% degli altri comparti), il Fvg conta poco meno di un migliaio di under 40 iscritti a Coldiretti (550 a Udine, 329 a Pordenone, 82 a Gorizia, 15 a Trieste).