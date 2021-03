I mercati di Campagna Amica attivi anche in zona rossa

Coldiretti Fvg informa che i farmers' markets di Campagna Amica, colorati di prodotti buoni e genuini e sparsi su tutto il territorio regionale, restano aperti, mentre i contadini continuano a lavorare la terra per far portare in tavola il meglio del territorio, frutto di una spesa in totale sicurezza.

Nei mercati all’aperto e al coperto vengono attuati i protocolli anti Covid e osservate tutte le precauzioni. Cittadini e operatori hanno l’obbligo di indossare mascherina, igienizzarsi le mani e mantenere le distanze interpersonali, ed è stato eliminato qualsiasi rischio di affollamento per garantire la salute di tutti nel rispetto delle norme dettate dal governo. Sono attive inoltre iniziative per favorire la spesa da casa, come la possibilità di ordine telefonico o di richiedere la consegna a domicilio.

L’invito è, dunque, a non perdere l’occasione di fare la vera spesa contadina nei mercati di Campagna Amica del territorio. Per restare sempre aggiornati, le pagine Facebook Campagna Amica Udine, Campagna Amica Pordenone, Campagna Amica Gorizia, Campagna Amica Trieste.