I prodotti Io Sono Fvg pronti a finire sotto l’albero

Dopo l’importante successo dell’iniziativa dell’anno scorso, per il secondo Natale consecutivo sono stati realizzati dei cesti regalo che vedono protagonisti prodotti tutti marchiati Io Sono Fvg, riconducibili quindi alle filiere agroalimentari della Regione.

Infatti, diverse aziende aderenti al marchio regionale, ottenendo così il bollino dorato, hanno unito le forze per realizzare una serie di cesti adatti sia come regalo, sia per arricchire le tavole delle feste. Quest’anno sono cinque le varietà di cestini Io Sono Fvg così ribattezzate: Mangjâ e murî, Mandi e Mandi Slim senza alcol, Tradizione e Alc e Ce.

Al loro interno si possono trovare, per esempio, dal miele di tiglio dei fratelli Comaro di Cassacco ai formaggi di montagna stagionati della latteria di Ovaro, alla salsa di cipolla rossa in agrodolce di Gianni Carpenedo di Cavasso Nuovo, alle chiocciole trifolate di Che Lumaca! di Colloredo di Monte Albano. E poi ancora pasta grani antichi locali dell'Antico Molino Persello ai biscotti friulani con vinacce della Pasticceria Mosaico - Cocambo, dal ragù di coniglio di Coniglionatura alla purea di mela prodotta da Pomis, dall'antipasto misto di verdure sottolio Bio dell'azienda di Luigi Faleschini al salame del salumificio Pantarotto. Per non dimenticarsi dei vini di Marina Danieli, Il Roncal e Puntin e molte altri, come pure la birra Mandi Mandi del Centro Dolce Friuli.

I cesti sono disponibili nello spaccio di Apicoltura F.lli Comaro di Cassacco o sul loro sito di e-commerce.

Più nel dettaglio, all’iniziativa partecipano quest’anno: Antico Molino F.lli Persello, Liquorificio Susanna, Il Roncal, Artelatte srl - Latteria di Ovaro, Apicoltura F.lli Comaro, Agroittica Friulana, Azienda Agricola Faleschini Luigi, Azienda Agricola Casa Mandala, Azienda Agricola Gianni Carpenedo, CheLumaca!, Centro Dolce Friuli, Cocambo - Pasticceria Mosaico, Pomis ss Società Agricola, Corte Tomasin, Azienda Agricola Sgubin Daniele, L'Antica Ricetta - Gubana Artigianale di Cormòns, Azienda Agricola Marina Danieli, Società Agricola Vecon ss – Coniglionatura, Società Agricola Mansutti Fulvio & C. ss, Vini Puntin, Salumificio Pantarotto Loris, Borgo delle Mele, Piva Srl.