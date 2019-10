I sapori Fvg alla conquista degli Usa

E’ cominciato ieri sera da Los Angeles il tour per la presentazione delle eccellenze dell’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia negli Stati Uniti. Nella sede californiana di Eataly, si è svolto un workshop dedicato a importatori, distributori, ristoratori e media americani, organizzato oltre che con Eataly, con Enit, la Camera di Commercio Pordenone e Udine e la Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste e Gorizia.

Il tour proseguirà nella sede di Eataly Chicago, mentre la tappa finale dell’11 ottobre si terrà da Eataly New York Flatiron, lo store affacciato sulla 23esima strada che dedicherà la sua vetrina per tutto il mese di ottobre alla promozione dei prodotti 'made in Fvg'.