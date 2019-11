I vigneti Pittaro su Canale 5 a Melaverde

Appuntamento domenica 10 novembre qualche minuto prima delle 12:00 su Canale 5. Melaverde, il celebre programma di Mediaset giunto ormai al suo 18esimo anno di messa in onda, farà tappa in Friuli. Il conduttore Vincenzo Venuto parlerà di agricoltura e di natura del nostro territorio, parlerà di tesori inimitabili fatti di tradizione e ingegno, amore e devozione per mestieri antichi e nuovi.

Sole e Vita: si parlerà della pianura della provincia di Udine, il territorio delle Grave del Friuli, dove sorge la Vigneti Pittaro: una terra un tempo completamente arida dove nessuno avrebbe mai pensato di coltivare alcun che. Negli anni ‘70 però ecco l’intuizione di Pietro, un giovane enologo figlio di contadini, che decise di sfruttare questa terra apparentemente inospitale per coltivare la vigna e mettere le basi, insieme ad altri pionieri, della grande produzione vitivinicola friulana. La sua voglia di fare non si fermò e presto riuscì a realizzare un grande sogno: produrre il suo spumante diventando uno dei primi produttori di bollicine metodo classico Made in Friuli. Fin dai primi anni Pietro Pittaro iniziò inoltre una raccolta di oggetti legati al mondo del vino che in breve tempo è diventata una collezione privata dal valore inestimabile.

Nella puntata di domenica Vincenzo e la sua troupe racconteranno di un viaggio tra passato e presente, tra l’attuale cantina e il museo del vino e del vetro, con le sue botteghe degli antichi mestieri e la collezione di vetri di Murano e cristalli di Boemia. Esclusiva per Melaverde: la Vigneti Pittaro aprirà le porte dell’affascinante cantina degli spumanti.

E per la tradizionale chiusura di puntata, un curioso menù con abbinamento di vini spumanti dall’antipasto al dolce, a cura dello chef della Trattoria da Toni e i prodotti tipici del territorio dei produttori di Copagri FVG.