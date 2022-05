I vini del Collio in vetrina in Liguria

Il Consorzio di Tutela Vini Collio sarà presente alla manifestazione Mare&Mosto – Le vigne sospese, il 22 e il 23 maggio nell’ex Convento dell’Annunziata a Sestri Levante.

In particolare, la mezza luna del vino italiana e le sue eccellenze vitivinicole avranno un momento totalmente dedicato lunedì 23 maggio alle 14.30 con una degustazione incentrata su otto etichette di Collio Bianco guidata da Michele Paiano, Delegato AIS Gorizia.

L’obiettivo è far conoscere questo territorio prezioso, contraddistinto dalla produzione di vini bianchi con un’estensione di 7000 ettari in totale, di cui ben 1500 ettari a vigneto. Il Consorzio, invitato da AIS Liguria, avrà un’area dedicata con uno stand istituzionale che raggrupperà più di 40 aziende. Saranno inoltre presenti 12 banchetti aziendali con i rispettivi produttori e più di 80 vini Doc Collio in degustazione.

“Siamo onorati di avere questa occasione a disposizione per far conoscere al meglio il nostro territorio e la lunga tradizione vitivinicola che portiamo avanti con dedizione – afferma David Buzzinelli, presidente del Consorzio di Tutela Vini Collio – Il Collio Bianco è uno dei nostri vini simbolo, un vino prestigioso dove le aziende del Consorzio sono capaci di esprimere interpretazioni di altissimo livello esaltando le caratteristiche del terroir. Essere a Sestri Levante è una grandissima opportunità per far approfondire uno dei nostri prodotti più apprezzati in un incontro con la storia vitivinicola ligure”.

Mare&Mosto, manifestazione organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier Liguria in collaborazione con il Comune di Sestri Levante, Mediterraneo Servizi, Regione Liguria e con il patrocinio del Mipaaf (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) è giunta alla settima edizione ed è riconosciuta come più grande rassegna del vino ligure organizzata in regione. Anche quest’anno sono più di cento i produttori che hanno aderito all’iniziativa e che andranno a rappresentare le 8 Denominazioni di Origine Controllata presenti in Liguria. Tra i cento anche aziende produttrici d’olio e gli ospiti extraregionali invitati da AIS, tra i quali il Consorzio Collio.

Appuntamento, quindi, all’Ex Convento dell’Annunziata, Sestri Levante, 23 maggio ore 14.30 per la degustazione Collio Bianco. Iscrizioni al LINK