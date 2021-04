Il 2020 ci ha lasciato un ottimo vino

Non fosse per il momento molto difficile causato dal blocco della ristorazione, per i vini friulani le note sarebbero assolutamente positive in termini di qualità del prodotto.



“Sia in termini qualitativi sia quantitativi - conferma l’enologo Stefano Trinco -, nonostante il calo dell’8% rispetto al 2019, la vendemmia del 2020 ha permesso di ottenere un vino molto buono. Buoni i vini, i profumi, buone le strutture. Il problema dunque non è certamente la qualità, quanto la possibilità di metterlo in commercio. Molti produttori si sono dichiarati incerti sulla scelta se imbottigliare il prodotto o limitare al massimo tale opzione, ma tra sei mesi ci sarà la nuova vendemmia”.



“Il problema del Friuli non è la qualità - prosegue Trinco - quanto il fatto che abbiamo in genere aziende piccole non in grado di competere sul mercato della Gdo. Ci sono piccole nicchie che però non garantiscono miracoli, ma permettono di sdoganare questo mercato un tempo snobbato e che ora registra la maggiore percentuale di vendite.



Si registra un aumento anche nell’e-commerce dove però siamo in ritardo e gli aumenti non sono tali da fornire risposte immediate. Bisogna essere conosciuti, tanto più se si entra in qualche piattaforma dove si è messi in coda nella lista dei prodotti. C’è anche da dire che la produzione di bianchi e bollicine è stata ulteriormente penalizzata dalla mancanza del rito dell’aperitivo, ovviamente legato all’apertura dei locali”.