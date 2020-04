Il bar dello stadio di Udine dona bibite, patatine, snack, salumi e latte

La società Corner 1896, che gestisce i bar all’interno dello Stadio Friuli, in collaborazione con Soluzione Italia e in sintonia con la filosofia AUC e curva nord, “La gente come noi non molla mia”, ha deciso di stare vicino alla Protezione Civile e a tutti i cittadini donando migliaia di bibite, patatine, snack, salumi e latte.



“Desidero ringraziare - ha dichiarato l’Assessore Alessandro Ciani, presente alla consegna - la società Corner 1896 e Soluzione Italia per questa importante iniziativa e il capo di gabinetto del Prefetto di Udine Mara Bolzon che, mettendosi in contattato con il Comune di Udine, ha reso possibile questa donazione”.



Il cibo sarà donato anche alle persone più bisognose e ai volontari di altre associazioni che in questo momento di difficoltà sono in prima linea nella gestione dell’emergenza.