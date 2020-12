Il cibo 'made in Friuli' che piace all'estero

Prosegue il progetto "Quattro Chiacchiere con..." dell’Efasce, l’Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti di Pordenone, che nonostante le limitazioni ai viaggi causa coronavirus continua in questo modo a mantenere vivo il legame con i corregionali all'Estero.

Non potendo esserci incontri in presenza, l'attività si è strutturata online sulla pagina Facebook “Efasce - Pordenonesi nel Mondo” e sui canali YouTube e LinkedIn “Pordenonesi nel mondo”. In questi spazi digitali si svolgono interviste in diretta (che possono poi essere riviste) sia con i giovani della recente emigrazione che con i corregionali da più tempo all'estero o i discendenti di emigranti friulani. Il 7 e 14 dicembre spazio alle professioni legate con il cibo, vera eccellenza del made in Italy (e made in FVG).

La puntata del 7 dicembre permetterà di lasciare il freddo inverno friulano e approdare nel Golfo Persico. Alle 18 tappa a Dubai per incontrare Massimo Stella, originario di Pordenone (precisamente di Rorai Grande) a capo dell’ufficio marketing di un brand italiano del food amato da grandi e piccini. "Dopo alcuni anni in Lussemburgo - spiega - per me è arriva l’opportunità di crescere e trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti e così son qui assieme a mia moglie Francesca, originaria di Porcia, che costruisce la propria carriera professionale all’estero di pari passo".

La puntata del 14 dicembre, sempre alle 18, porterà gli spettatori a Gothenburg, sulla costa occidentale della Svezia. Qui vive e lavora Paolo Bergamasco, pordenonese, una laurea in Scienze e biologia forestali e una lunga esperienza come educatore sul territorio pordenonese per poi approdare, dopo importanti esperienze nel settore culinario della Destra Tagliamento, nel paese scandinavo. Qui la sua grande passione per la cucina si è trasformata in attività professionale a tempo pieno fino a diventare Head Chef presso un rinomato ristorante.

I due corregionali saranno intervistati da Michele Morassut della segreteria Efasce insieme al presidente dell'Ente Gino Gregoris.