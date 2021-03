Il consumo di pesce durante il lockdown

La pandemia è nel pieno di una nuova fase ed è il momento per gli operatori della filiera della produzione di trarre lezioni oggettive, base di ogni futura strategia, e azioni compensative sia sul fronte dell’innovazione di prodotto sia di quella commerciale.

Alcuni punti fermi: la crisi pandemica è stata ed è una crisi di domanda, l’offerta non è mai mancata; il settore HoReCa è stato, ed è, il settore con il maggiore impatto, non solo per la chiusura totale degli operatori in certi periodi, ma anche per il cambio nell’atteggiamento dei consumatori, il 48% dei quali ha ridotto significativamente se non del tutto la frequentazione dei ristoranti; circa la metà dei consumatori ha aumentato il consumo domestico di prodotti ittici che sono arrivati ad occupare la terza posizione nella classifica degli alimenti in crescita dopo pasta e verdure; è aumentato il canale delle consegne a domicilio; il gradimento dei prodotti d’allevamento è cresciuto con l’arrivo di nuovi acquirenti; è aumentata l’attenzione alla provenienza del prodotto e la richiesta di maggiore immediatezza nell’informazione.

Questi sono in sintesi i risultati della ricerca commissionata da API alla società specializzata Crea su “Acquacoltura e Covid-19: quale impatto sui consumi?”, che contiene anche altri spunti importanti e a volte sorprendenti. Per esempio, le chiusure dovute all’emergenza hanno provocato, presso certe categorie di italiani, variazioni nelle modalità di preparazione del pesce a casa e la ricerca nota un aumento nella complessità e raffinatezza delle ricette in una quota di “gourmet” del 10%. Ancora, la preferenza di prodotto italiano è arrivata all’82%, perché percepito come di maggior qualità, sulla base di una serie di parametri a pari merito: più sostenibile, più sicuro e controllato, più fresco.

I risultati della ricerca Crea Marketing Consulting saranno presentati da Susi Tondini, fondatrice e AD della società, e costituiranno il punto di partenza della discussione degli argomenti trattati nel corso della AquaFarm digital preview, che si terrà nella mattinata del 25 marzo.

Fabio Gallo, conduttore della trasmissione televisiva Linea Blu, introdurrà gli interventi istituzionali del Presidente di Pordenone Fiere, Renato Pujatti, dell’On. Filippo Gallinella, Presidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera, che illustrerà l’Attività della Commissione parlamentare per il futuro dell’acquacoltura italiana, Riccardo Rigillo, Direttore Generale Pesca Marittima e Acquacoltura (PEMAC) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e Stefano Zannier, Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna della Regione.

La mattinata proseguirà con la tavola rotonda cui parteciperanno Pier Antonio Salvador, Presidente API, Giuseppe Prioli, Presidente AMA, Fabio Massa, International Senior Aquaculture Expert, Renata Briano, ex europarlamentare, chef e food blogger, Giacomo Bedetti, CEO, Orapesce, Gianluca Tesolin, Amministratore delegato, Bofrost* Italia S.p.A., oltre all’On. Filippo Gallinella e a Riccardo Rigillo.

La mattinata si concluderà con la presentazione del nuovo progetto della manifestazione dedicato alle micro e macroalghe, AlgaeFarm, un settore di importanza crescente anche l’acquacoltura in quanto fonte di ingredienti per i mangimi e altre sostanze utili. L’iniziativa sarà illustrata da Lucia Prosdocimo, project manager della manifestazione, mentre Alberto Bertucco, Presidente, AISAM - Associazione Italiana per lo Studio e le Applicazioni delle Microalghe, tratterà dello stato dell’arte della ricerca in Italia, e Liliana Rodolfi, docente dell’Università degli Studi di Firenze, tratteggerà i caratteri principali del mercato delle microalghe e delle applicazioni.

Nel pomeriggio seguirà la digital preview di NovelFarm, la manifestazione internazionale ormai di riferimento per il settore delle coltivazioni fuori suolo, il vertical farming e l’agritech. La digital preview è ad accesso gratuito in doppia lingua italiano e inglese, previa registrazione sul sito.

AquaFarm digital preview

NovelFarm digital preview