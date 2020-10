Il Covid cambia il consumo di vini pregiati

"Il consumo di vini pregiati italiani, in special modo rossi, ha tenuto: nel periodo di lockdown e anche successivamente. Il bere consapevole fra le mura domestiche ha reso il consumatore più attento alla qualità di ciò che sceglie per la sua tavola, facendolo propendere per vini eccellenti italiani. In calo, i consumi, in generale nel settore Horeca, nelle grandi città o città d’arte. Mentre, in ripresa nel medesimo ambito, nelle località meno centrali. Anche l’export di vini eccellenti italiani nel mondo, ha tenuto".

A confermare questi trend, Michele Ianich, presidente di Lavorazione Legnami, con core business nella creazione di confezioni di legno per vini pregiati, in particolar modo rossi, italiani, con sede in Carnia. "Diversa la situazione in Francia dove si è registrato un calo dell’export del 30% solo negli Stati Uniti. Inevitabilmente, il settore Horeca italiano ha risentito della situazione legata alla pandemia, e noi con loro. Molte delle nostre confezioni finiscono in hotel, ristoranti o bar, a racchiudere vini importanti. Il calo fisiologico dei consumi nei locali pubblici, ha subito, però, una compensazione, su due fronti: il consumatore ha aumentato gli acquisti nella Gdo e ha continuato a bere a casa, con una maggiore attenzione alla qualità. Questo potrebbe diventare un vero e proprio trend anche per il futuro. Assistiamo a una maggiore consapevolezza negli acquisti: si spende meno e meglio, nell’ottica soggettiva di ognuno", afferma Ianich. "I vini italiani pregiati tengono e hanno tenuto sui consumi pre-pandemia: con uno spiraglio anche nel settore Horeca. Tranne che nelle grandi città, il settore è in ripresa".

"Settembre registra un aumento dei consumi di vini nei locali pubblici, anche rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il cammino è ancora lungo. Sicuramente un settore di nicchia, come quello dei vini di pregio non subisce flessioni, tendenzialmente, stante l’accelerazione di un fenomeno già in essere: la maggiore attenzione alla qualità e ai consumi. Il consumatore ha deciso di spendere meglio i suoi denari. Anche a tavola", conferma Ianich. "Ci attendiamo un calo del fatturato di circa il 15% da qui alla fine dell’anno. Una diminuzione fisiologica che, confidiamo, possa essere neutralizzata da un incremento a partire dal 2021".