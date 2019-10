Il cuoco che cucina con amore a Casa Moderna

Daniele Paralovo, alias CuorCuoco…il cuoco che cucina con amore, sarà lo Chef dello Show Cooking gratuito al quale potrà prendere parte il pubblico di Casa Moderna venerdì 11 ottobre, alle 18.00, nello stand Snaidero, al padiglione 6, in collaborazione con Electrolux /AEG e gli elettrodomestici di ultima generazione.



Dopo gli studi in “Scienze e tecnologie della ristorazione” diverse collaborazioni con grandi brand multinazionali del settore e con emittenti televisive che si occupano di vendita per alcuni prodotti domestici, QVC, HSE24 e poi Rai1 alla Prova del Cuoco, oggi CuorCuoco è sempre in viaggio.

CHEF AMBASSADOR per l’Italia in Turkmenistan, dove ogni anno svolge Master Class di cucina italiana e cene di gala per i corpi diplomatici della zona. Impegnato costantemente come CHEF TRAINER nella formazione dei sellers per aziende multinazionali, nell’ambito dei grandi elettrodomestici è coinvolto in innumerevoli show-cooking su territorio internazionale. Nel mondo food per aziende leader, si occupa di portare il nostro gusto italiano in tutto il mondo. Attualmente direttore presso un’azienda di servizi ristorativi, e formatore HACCP AiCiA.

Daniele afferma che “La vita è una danza. Ci vuole ARMONIA come in un piatto ben riuscito”.



In questi giorni feriali Casa Moderna aprirà al pubblico dalle 15 alle 21 e sarà il punto di riferimento per numerosi professionisti del settore e addetti ai lavori che si sono iscritti ai convegni tecnici in programma e che al termine dei lavori visiteranno gli stand della manifestazione incontrando le aziende presenti in Fiera fino a domenica 13 ottobre.



Questi gli appuntamenti in agenda per i quali sono previsti crediti formativi:



GIOVEDI’ 10 OTTOBRE

Ore 15.00 – Sala Convegni

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

Seminario a cura del Comitato Regionale Geometri e Geometri Laureati del F.V.G.

L’evento è volto ad illustrare il protocollo d’intesa sottoscritto fra la Regione FVG e l’Agenzia del Demanio del FVG, finalizzato all'avvio di iniziative di razionalizzazione, dismissione e valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici di rispettiva competenza, nonché di semplificazione delle procedure di trasferimento dei beni demaniali dallo Stato alla Regione



Ore 15.00 – Sala Congressi

PROGETTARE NZEB. PROTOCOLLI, TECNOLOGIE E CASI STUDIO

Convegno organizzato da Edicom



VENERDI’ 11 OTTOBRE

Ore 15.00 – Sala Convegni

RISORSA LEGNO. Da avversità ad occasione

Convegno organizzato da &Co. Energie Condivise e Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori del Friuli Venezia Giulia.