Il Gruppo Mercator promuove il made in Italy

Il Gruppo Mercator, fra le maggiori catene della grande distribuzione in Slovenia, è stato scelto come partner privilegiato per un progetto pensato per incrementare la riconoscibilità e le vendite dei prodotti italiani in Slovenia.

Il progetto 'Okusi po Italijansko' (Sapori dall'Italia), promosso dall'Agenzia Ice di Lubiana insieme all'Ambasciata italiana in Slovenia, sarà realizzato nell'arco di un mese, sotto l'egida del marchio ufficiale governativo The Extraordinary Italian Taste.

L'iniziativa avrò luogo tra il 26 agosto e il 22 settembre nei due principali ipermercati del Gruppo nella capitale slovena, Šiška e Maxi Market e nel grande ipermercato di Kranj. In oltre sessanta negozi del Paese la promozione è iniziata già giovedì scorso, con sezioni speciali dedicate ai prodotti italiani. Si tratta della prima iniziativa del genere tra l'Ice e un colosso della grande distribuzione alimentare in Slovenia, strumento per permettere anche a nuove imprese italiane di accedere ai più importanti canali distributivi del settore alimentare nel Paese.

La promozione prevede anche un concorso a premi per i clienti, in cui ogni settimana sarà messa in palio una Vespa Piaggio, uno dei simboli più riconosciuti del Made in Italy all'estero. L'evento di lancio dell'iniziativa avrà luogo a Lubiana domani 26 agosto.