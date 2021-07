Il Gruppo Viticultori Fvg guarda al mercato nazionale

Si è tenuto nei giorni scorsi nella cornice di Villa Nachini Cabassi a Corno di Rosazzo un incontro del Gruppo Viticultori Fvg durante il quale sono emerse le criticità nate con la pandemia, ovvero un deciso cambiamento dei modi di consumare il vino nonché la contrazione dei consumi stessi. Il direttivo del Gruppo, capeggiato dal presidente Demis Ermacora, durante l’ultimo anno non è stato con le mani in mano, anzi, ha sviluppato interessanti contatti per permettere ai propri associati, o a chi vorrà unirsi al gruppo, di presentarsi sul mercato nazionale.

"E' stato necessario accelerare i tempi della digitalizzazione nel nostro settore, abbiamo scelto una strategia di gruppo che ci vedesse uniti verso il mercato nazionale", spiega Ermacora. "Abbiamo così allargato la nostra compagine anche ad aziende non produttrici ma che fossero strategiche per la promozione e valorizzazione del prodotto e del territorio, nonché di supporto per la logistica e la vendita. Ci stiamo già preparando per la stagione invernale, presentando i nostri soci e i loro vini ai sommelier e ai grandi clienti della rete distributiva. Il cambiamento dei consumi impone che ci aggreghiamo e trasmettiamo al cliente finale il valore del nostro prodotto e della sua lavorazione".

Parole chiave dell’incontro: legame con il territorio, nuove tecnologie, logistica, formazione professionale per promuovere la qualità. Il progetto pilota è partito con la stagione estiva coinvolgendo alcune aziende del Gruppo e ha ottenuto già buoni risultati di vendita, segno che questo tipo di collaborazione è premiante.