Il marchio IoSonoFvg sulla Brovada Dop

Un altro gioiello agroalimentare si aggiunge nel paniere di IoSonoFvg, il marchio ideato dalla Regione quale sinonimo di sostenibilità e tracciabilità. Infatti, il Consorzio di tutela della Brovada Dop ha appena sottoscritto un accordo con l’agenzia Agrifood Fvg, che gestisce il marchio collettivo.

Il Consorzio Brovada Dop – che in base al disciplinare comprende le province di Udine, Pordenone e Gorizia – come ha già fatto una settantina di realtà agroalimentari, ha appena aderito al marchio regionale “IO SONO FVG”. La firma dell’accordo è stata fatta da Fulvio Mansutti, presidente del Consorzio, e da Claudio Filipuzzi, presidente di Agrifood Fvg, che si occupa della gestione del brand per conto della Regione. Attualmente aderiscono al Consorzio tre aziende con una produzione annua complessiva di circa 1.500 quintali di Brovada certificata.

Così anche sulle confezioni della rapa macerata nella vinaccia e fermentata, frutto di una antichissima tradizione friulana, apparirà il marchio blu, il quale, tramite QR code abbinato, consente al consumatore di verificare l’origine delle materie prime e quindi di conoscere l’intera filiera che gli ha dato origine.

“Il progetto IoSonoFvg, con l’adesione del Consorzio Brovada e dei produttori associati, acquista un altro importante protagonista del patrimonio agroalimentare del Friuli Venezia Giulia – ha commentato Filipuzzi -. Con questa nuova collaborazione continuiamo nell’ampliare un paniere sempre più ricco e variegato, su cui potremo presto avviare nuovi progetti”.