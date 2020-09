Il Mercato Italiano Alimentare fa tappa a Pordenone

Espositori in Piazza XX Settembre, a Pordenone, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, anche in caso di pioggia, per il M.I.A. Mercato Italiano Alimentare. Dopo le edizioni 2018 e 2019 in Piazza Risorgimento ed il gradimento ottenuto, quest’anno il mercato si sposta nella centralissima Piazza XX Settembre. Gli operatori commerciali che vi partecipano sono Produttori Alimentari, Aziende e Società Agricole e Commercianti di tutta Italia con filiera certificata e prodotti DOP – IGT di sicura provenienza Italiana. Prima si assaggia e poi si compra: gli operatori sono orgogliosi di far assaggiare, prima di vendere, i propri prodotti e spiegarne le caratteristiche ed i punti di forza.

“Che spettacolo l’Italia…. 20 regioni, 20 stagioni di gusto…” www.miaidea.eu

L’evento si ripeterà il dal 23 a 25 di ottobre, sempre in Piazza XX Settembre, a Pordenone.



ADAMO ROSARIO – TOSCANA: formaggi e salumi tipici toscani, pane sciapo, degustazione spalla tagliata al coltello, porchetta toscana, prodotti D.O.P.FONSDURI GIUSEPPE – PUGLIA: per eccellenza, terra delle olive…. e dell’olio E.V.O. Proposte di vari tipi di Oliva con diversi condimenti e speziature; taralli tipici e originali pugliesi semplici o speziati, formaggi tipici pugliesi.SA BERTULA – SARDEGNA: I grandi pecorini sardi, carasau, pasta artigianale.ORO NERO D’ABRUZZO: passione e virtù. Liquirizia, una radice che cresce nella nostra terra, proposta in tutte le sue forme e sapori, dolce, pura, liquida, gommosa, in polvere, aromatizzata, liquori... Ogni forma un sapore.PECCATI DI GOLA – MARCHE: formaggi e salumi tipici marchigiani, degustazione crudo tagliato al coltello, porchetta al forno, piadina sfogliata a mano, CIAUSCOLO – PRODOTTI D.O.P.