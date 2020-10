Il miglior bianco d'Italia è il Friulano Nexus

A dirlo è Winesurf, l'unica guida online e gratuita dei vini italiani: il miglior bianco d'Italia è il Nexus, un Friulano (quello che un tempo si chiamava Tocai) prodotto con le uve della vendemmia 2019 dalla Valchiarò, azienda ubicata a Torreano nei Colli Orientali del Friuli.

Gli Oscar di Winesurf (il cui sito Internet è frequentato ogni giorno da una media di oltre 3 mila visitatori) sono stati assegnati dopo aver assaggiato alla cieca 1403 bianchi provenienti da tutta Italia. di tutte le Regioni italiane. Una selezione severissima: solo 116 vini hanno raggiunto la soglia degli 86 punti (minimo per essere classificati vini "top") e solo venti hanno ottenuto un punteggio da 90 in su.

I degustatori della guida fondata e diretta da Carlo Macchi hanno assegnato il voto più alto (93 punti) al Nexus e ad un Verdicchio dei colli di Jesi. Ma la condivisione del podio più alto non scalfisce la soddisfazione di Lauro De Vincenti, socio e amministratore della Valchiarò: "Eravamo già strafelici - dice - quando abbiamo saputo che il Nexus era risultato primo tra 340 vini del Friuli Venezia Giulia. Ora ci sentiamo ripagati di tutti i sacrifici e gli sforzi che abbiamo fatto in quasi 30 anni di attività. Ne valeva la pena!".

Un successo condiviso con tutti i soci, anche con chi non c'è più: "Ci piace dedicare questo momento di gioia - commenta emozionato De Vincenti - a Galliano Scandini, socio fondatore e cantiniere della Valchiarò, deceduto cinque anni fa. Eravamo in piena vendemmia, e per la morte di Galliano abbiamo sospeso per qualche giorno la raccolta delle uve di una vigna antica di Friulano, che è andata in surmaturazione. Pensavamo - continua il vignaiolo - di aver rovinato l'annata, invece seguendo le indicazioni del nostro enologo Gianni Menotti abbiamo ottenuto un vino strepitoso. I risultati di quest'anno confermano che abbiamo imboccato la strada vincente".

In terra friulana, l'affermazione del Nexus suona anche come un simbolico risarcimento per tutti coloro - produttori e consumatori - che non hanno mai accettato la perdita del nome Tocai . Scrive Winesurf: "questo grande Friulano è l'emblema di una meravigliosa vendemmia ... Un vino che andrebbe fatto assaggiare a tutti quelli che dicono che il Friulano non si riesce a vendere fuori dai confini regionali".