Il miglior piatto di pasta italiano? All'Ancona Due

È un ristorante di Udine il miglior ristorante di pasta italiano. Lo scudetto della pasta spetta infatti al ristorante 'Ancona Due' di via Tricesimo, che è aggiudicato l’ambito trofeo. Scudetto che il personale potrà orgogliosamente esporre sulle proprie divise, dopo aver sbaragliato la concorrenza con una lunga sfida a colpi di recensioni e 320 punti totalizzati.

Il campionatoitalianodellapasta.it è una competizione tra pubblici esercizi dove protagonista è proprio il cliente con le sue recensioni. Secondo in classifica il 'Pasta e Basta' di Bergamo, terzo 'L’Officina del Gusto' di Grotta (Agrigento).

"Una competizione che nella 7ma edizione ha fatto registrare un vero e proprio record di accessi – ha affermato il presidente del comitato organizzativo ed ideatore Camillo Di Monte –. Una vera e propria valanga di commenti positivi ha spinto il ristorante udinese in vetta fin dalle prime giornate. Un successo forse senza precedenti".



Ora 'che ha vinto invece lo scudetto come miglior ristorante di pasta, italiano all’estero (le votazioni potranno iniziare a partire dal 1° giugno 2020 sul sito). In un periodo così difficile per la ristorazione italiana finalmente dunque una buona notizia che solo per un istante può far passare in secondo piano le restrizioni imposte dal Governo."Speriamo – ha continuato il rappresentante del Campionato – di poter consegnare presto di persona lo scudetto, e festeggiare ad Udine il più importanti tra i riconoscimenti dedicati alla pasta. Gli altri riconoscimenti: la Coppa Italia a Bergamo (ristorante Pasta e Basta), mentre la Supercoppa Italiana a Grotte di Agrigento (ristorante Officina del Gusto)".