Il Ministro Patuanelli scende in campo per il Prosecco

"Io credo che il Prosecco sia un valore per le nostre produzioni. Dobbiamo difendere le capacità di produzione dei territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, perché il Prosecco è uno solo" ha detto il ministro delle Politiche agricole, il triestino Stefano Patuanelli, parlando, a margine di un evento elettorale, della querelle innescata dalla Croazia che ha richiesto il deposito della denominazione Prosek, assimilabile a quella italiana, ormai nota in tutto il mondo.

“Oggi abbiamo incontrato le associazioni di categoria e singoli imprenditori agricoli del Fvg, in particolare della zona del Pordenonese e abbiamo scoperto e riscoperto molte eccellenze nostrane che vanno difese. C'è preoccupazione per la burocrazia e per questo faremo il possibile per limitare il suo impatto sulle imprese italiane e della regione”, ha aggiunto Patuanelli.

“Alcuni strumenti li stiamo implementando: credo si debba essere molto incisivi su questo punto perché la burocrazia spesso taglia fuori gli imprenditori onesti e tiene dentro quelli disonesti, coincide troppo spesso con lavoro buttato via per gli imprenditori. Le ore passate a riempire moduli sono ore sottratte all'attività imprenditoriale e questo non possiamo accettarlo", ha concluso Patuanelli.

