Il mistero dei porcini scomparsi

Pochi funghi quest’anno, per lo meno di quelli che portiamo in tavola. Non è difficile sentire un cercatore di funghi che si lamenta. Eppure, mai come quest’anno trovare questi preziosi doni del bosco pare sia difficile. Le lamentazioni sono giunte all’orecchio del giornalista di turno che ha deciso di verificare se effettivamente la situazione di penuria fosse reale. Lo abbiamo fatto contattando una fonte autorevole, Egidio Fedele dell’Oste, presidente del Centro micologico friulano che conferma l’esistenza del problema: “Effettivamente quest’anno è stata registrata una certa carenza di funghi delle varietà soggette a raccolta, quelle per intenderci di pregio culinario. Il problema pare riguardare so la famiglia dei boleti (porcini) e dei cantarelli (galletti). In realtà, di funghi nei nostri boschi se ne trovano, ma la stragrande maggioranza non sono indicati per l’alimentazione. A pesare probabilmente sono stati due fattori registrati in questi mesi con i quali i funghi non vanno per nulla d’accordo: la scarsa piovosità e soprattutto la presenza oltre la norma di vento sono due fattori meteoclimatici che incidono pesantemente, anche se in certi territori il problema non si è verificato. Ovviamente la presenza di funghi è influenzata da molti fattori e non è facile tracciare un quadro riassuntivo per l’intero territorio”.



, com’è ovvio, ma anche il comportamento dell’uomo inevitabilmente incide: “Se ai fattori meteo climatici aggiungiamo il fatto che troppi raccolgono in maniera indiscriminata causando un eccesso di prelievo - spiega il presidente del centro micologico friulano - allora è possibile comprendere il perché si stia verificando questo problema. Aggiungiamo anche che nei boschi devastati dalla tempesta Vaia, è stato necessario procedere con il prelievo dei tronchi e il transito di mezzi meccanici ovviamente crea a sua volta problemi perché il suolo nel quale vive il micelio subisce un certo danneggiamento e servirà del tempo perché si ripristini. Abbiamo a che fare con un fenomeno imprevisto anche perché l’anno scorso invece era stato molto buono e non è possibile inquadrarlo tra gli effetti dei cambiamenti climatici che pure in futuro potrebbero creare problemi. Per altro registriamo invece una buona disponibilità di chiodini anche se non per tutti si tratta di una varietà di pregio”.“Quest’anno ho visto pochi funghi nei boschi e i micologi sostengono che non sia in ogni caso un buon segno – ci ha detto, interpellato al rientro da una passeggiata nei boschi delle Valli del Natisone -. Personalmente in questi ultimi 10 anni ho visto sparire molte specie soprattutto di Lactarius, ma anche di altri tipi che hanno lasciato il campo ad amanite e qualche porcino. Quest’anno molti si sono lamentati. Io, per fortuna, i porcini per l’inverno li ho raccolti e ho trovato anche le mazze di tamburo, chiodini e chiodini di montagna”.