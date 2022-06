Il mondo agricolo s'informa a Codroipo

Ad ascoltare gli approfondimenti sul tema: “Le misure a sostegno del settore agricolo in Fvg”, declinato a Codroipo nella Sala meeting della Cantina di Rauscedo, con la regia di PrimaCassa – Credito Cooperativo Fvg, c’erano un’ottantina di imprenditori.

Durante l’incontro, dedicato alle imprese regionali operanti nel settore agroalimentare, sono intervenuti: Francesco Ciani (Il progetto di sviluppo della filiera lattiero-casearia, con particolare attenzione al Consorzio “Naturalmente, da latte friulano”); Elisa Buffon, funzionaria regionale del Servizio Competitività del sistema agroalimentare (Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Fvg, con un focus sul bando per l’accesso individuale alla tipologia di intervento 4.2.1 – “Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli”) e Fabio Floreancig, funzionario regionale per la Gestione delle attività finanziarie e contabili relative al Fondo di rotazione in agricoltura (Le misure a sostegno del comparto agricolo per effetto della crisi ucraina).

I relatori sono stati presentati dal vice direttore generale di PrimaCassa, Sergio Copetti e dal presidente Giuseppe Graffi Brunoro che ha sottolineato: "Dopo più di due anni di emergenza pandemica, per noi è stato un momento importante nonché ha rappresentato un ritorno alle consuete occasioni di contatto con i soci e clienti della nostra Cassa di Credito Cooperativo".