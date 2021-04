Il mondo delle Malvasie, quattro vini friulani premiati

Sono ufficiali i risultati del 12° Concorso internazionale “Il mondo delle Malvasie”, organizzato da Vinistra in collaborazione con l'Oiv (International Organisation of Vine and Wine), svoltosi il 14-15 aprile a Parenzo (Croazia).

Le eccellenze del Friuli Venezia Giulia raggiungono ancora una volta importanti traguardi. Fra i partecipanti sono quattro, infatti, le aziende friulane che si sono distinte in questa edizione per la qualità delle loro Malvasie, tutte premiate con la Medaglia d’oro.

A ricevere il più alto riconoscimento nella categoria “Malvasia Istriana” l’azienda Gigante di Corno di Rosazzo con la Malvasia Gigante 2019 Doc Friuli Isonzo, Venica&Venica di Dolegna del Collio con la Malvasia “Petris” 2019 Doc Collio, la Cantina Produttori Cormòns con la nuovissima Malvasia “Harmo” 2019 Doc Friuli e, con la Malvasia 2019 Doc Collio, l’azienda Tenuta Stella di Dolegna del Collio. Prossimamente si terrà la cerimonia di premiazione di questo importante Concorso, che ogni anno premia i migliori vini e, soprattutto, promuove e valorizza le peculiarità e le qualità delle diverse varietà di Malvasie d'Italia e di tutto il Mediterraneo, per arrivare fino a quelle delle Canarie.