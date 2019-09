Il mondo è in tavola a Gorizia con Gusti di frontiera

Il mondo è in tavola a Gorizia: inaugurata giovedì la 16^ edizione di “Gusti di Frontiera” - in corso fino a domenica – la più imponente kermesse enogastronomica del Nordest entra adesso nel vivo con gli oltre 4oo stand enogastronomici, in rappresentanza di ben 54 Paesi di tutti i continenti, aperti dalle10.00 del mattino alle 3.00 di notte (domenica fino alle 24.oo).



La giornata di venerdì vedrà la piena attività di tutti e 20 i Borghi geografici e tematici di questa edizione, sempre promossa dal Comune di Gorizia con il contributo della Regione FVG, della Camera di Commercio della Venezia Giulia e della Fondazione Carigo e il sostegno di Cassa Rurale del FVG e Conad. Il pianeta è in tavola con uno speciale omaggio quest’anno all’Africa: il platano, lo yam, la patata dolce e la manioca fritti dal Camerun, il tè magrebino, il kebab, l'hummus e il kushari dell’Egitto, e, ancora, il “Ravitoto” dal Madagascar, a base di carne di zebù alcune delle specialità. Ricche anche le pietanze d’Oriente - con la cucina indiana, tailandese, vietnamita e araba - i gusti e i profumi dei Balcani, del Nord e sud America, dell’Europa, dell’Australia, della Nuova Zelanda e naturalmente le eccellenze del Friuli Venezia Giulia.



Ospite d’eccezione venerdì al “Salotto del Gusto” - la finestra culturale della manifestazione a cura del Consorzio Collio, dell’Associazione Rosa di Gorizia e l’Associazione Produttori Ribolla di Oslavia – il pasticcere di fama internazionale Damiano Carrara. Attuale giudice del talent show di pasticceria “Bake off Italia”, il pastry chef di Lucca, ha al suo attivo due libri di ricette, Dolce Italia e A Taste of Italy, che testimoniano la fama trovata negli Stati Uniti, e precisamente in California, dove ha aperto due “Carrara Pastries”: in cantiere anche una terza apertura, ma questa volta nella sua amata Italia. Carrara – che sarà intervistato pubblicamente alle 18.00 da Marina Presello nell’AreaTalk di piazza Sant’Antonio e condurrà un laboratorio di pasticceria - sta spopolando sui social network della manifestazione: un risultato che conferma l’attesa. Tutti gli interessati a partecipare al laboratorio si devono presentare alle 17.00 allo stand del comune di Gorizia per ritirare il numero che sarà poi estratto a sorte.



Tema della giornata di venerdì al Salotto è la tradizione dolciaria locale e mitteleuropea. Dopo un focus importante a cura di Ardiss sulla “Sostenibilità alimentare nella ristorazione universitaria”, alle 17.00 un approfondimento sullo storico ”Tirime Su – Coppa Vetturino” eccellenza mondiale del nostro territorio, e il suo abbinamento con il vino, celebrato in un incontro con Antonio Paoletti Presidente della CCIAA Venezia Giulia, Davide Iannis Pres. Consorzio Culturale del Monfalconese - Ecomuseo Territori, Flavia Cosolo testimonial Tirime Su Coppa Vetturino, Marco Fragiacomo Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Agrario “Giovanni Brignoli” di Gradisca d’Isonzo, con la conduzione di Adriano del Fabro.



Sempre nella giornata di venerdì 27 uno speciale laboratorio di pasticceria dedicato ai Baby chef, incentrato su una ricetta speciale di Plumcake, dedicata a Gusti di Frontiera: i bambini realizzeranno con le proprie mani un gustoso plumcake, aiutati dai pasticceri de L'Oca Golosa di Gorizia. Spazio alle 20.00 per la consegna del Premio Ettore Romoli e a chiusura due show-cooking: quello dello chef Uroš Fakuč e la degustazione di Gubana con i vini del Consorzio Collio e quello a cura dei FVGrillers che offriranno assaggi accompagnati da una salsa barbecue creata per l’occasione con il supporto di ANAG.



Numerosi altri show-cooking e incontri, con importanti produttori e chef del territorio, nelle giornate di sabato e domenica, con un particolare omaggio a un piatto cult come il frico. Atteso, tra gli altri, lo chef stellato Emanuele Scarello.