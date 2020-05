Il Montasio Dop partner della Grande Distribuzione

Accrescere la notorietà sul territorio nazionale, innalzare il posizionamento del marchio, aumentare il valore del prodotto e incentivare le vendite: sono questi gli obiettivi del Consorzio di tutela del formaggio Montasio Dop, che oggi si afferma con successo anche attraverso i canali social attraendo i consumatori ma anche i buyers della grande distribuzione, puntando sulla divulgazione delle proprietà organolettiche e nutrizionali del formaggio e dimostrando di essere ottimo, oltre che a tavola, anche in cucina.



“Una strategia che fa leva sull’alto livello qualitativo e nutrizionale del nostro Montasio, sulla sua autenticità e unicità legate al territorio di produzione e alla materia prima d’origine – sostiene il responsabile comunicazione del Consorzio, Renato Romanzin -. Abbiamo premuto l’acceleratore con azioni di comunicazione mirate e l’avvio, tra le tante iniziative, di un’interazione diretta con i consumatori soprattutto attraverso la pagina Facebook del Montasio. Con l’utilizzo di immagini emozionali, semplici quiz, brevi video e una buona porzione di creatività, nel giro di un paio d’anni, la pagina ha raggiunto quasi i 53.000 fan, con una crescita del 180%. La conoscenza del prodotto viene inoltre approfondita con l’intervento di nutrizionisti, specialisti ed esperti qualificati del settore lattiero-caseario”.



“In questi mesi siamo stati impegnati anche in un importante inserimento dei nostri prodotti nella grande distribuzione del nord Italia e nello specifico all’interno dei supermercati e superstore dell’hinterland milanese Esselunga, dove la spesa si fa anche online – prosegue Romanzin -. Un canale che si è dimostrato particolarmente interessato a sviluppare la diffusione e la conoscenza dell’unicità della DOP friulano-veneta fuori dall’area tipica di produzione”.Riflettori puntati anche sull’unicità del Montasio PDM - Prodotto della Montagna della Malga Montasio, considerato uno tra i migliori formaggi di montagna d’Italia - entrato in esclusiva nella grande catena distributiva Despar, Eurospar e Interspar del Friuli Venezia Giulia.“Ma la conferma della qualità e della bontà del Montasio arriva anche dai tanti consumatori della nostra Regione – sottolinea Romanzin - che in questo particolare momento hanno dimostrato fiducia e grande apprezzamento per il nostro formaggio, che è davvero genuino, tracciato e controllato, adatto a tutti e naturalmente privo di lattosio. Tutte le peculiarità che lo caratterizzano evidenziano la sua unicità e storicità, per questo ci piace l’idea di definirlo il formaggio del “buon senso”, perché per ogni sua caratteristica ha scelto la virtù di mezzo per raggiungere l’armonia dei sapori, in ogni sua forma”.