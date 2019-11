Il Montasio Dop protagonista a Gemona

Da venerdì 8 a domenica 10 novembre ritorna Gemona, Formaggio…e dintorni, l’appuntamento dedicato a un’eccellenza della tradizione locale, “il formaggio”. E non può certo mancare uno dei protagonisti principali dell’arte casearia centenaria, il Montasio Dop. Molte le iniziative volte a far conoscere e apprezzare la qualità di questo formaggio caratterizzato da gusti e profumi variegati che si può gustare e scoprire anche attraverso le degustazioni guidate condotte da tecnici qualificati del Consorzio di tutela del Montasio Dop e i Cooking, Show in programma per il fine settimana.

Tra i diversi intrattenimenti, da non perdete la dimostrazione di alta cucina condotta dallo chef stellato Paolo Zoppolatti, che Domenica 10 alle ore 15.00 interpreterà il formaggio Montasio in un cooking show con il coinvolgimento anche degli studenti delle scuole alberghiere del Friuli Venezia Giulia che delizieranno i palati con dei gustosi piatti di Montasio e Pezzata Rossa friulana.

Il Presidente del Consorzio Montasio, Valentino Pivetta, ci tiene a sottolineare la volontà di voler valorizzare sempre di più questo formaggio dalle caratteristiche uniche, di grande qualità, super controllato e naturalmente privo di lattosio.