Nole e l'Ipsaa Sabbatini di Pozzuolo del Friuli hanno organizzato un incontro, in programma venerdì 17 febbraio, dalle 10 alle 12, al quale sono stati invitati tutti gli istituti agrari della regione per far loro conoscere la coltivazione del nocciolo e la filiera locale.

L'incontro tecnico 'Il nocciolo, dal mondo alla filiera Nole: dall'impianto alla commercializzazione del prodotto', dopo i saluti della dirigente scolastica Laura Mior e di Cristina Bomben, coordinatore azienda agraria Istituto Sabbatini, prevede gli interventi di Diego Vidoni, Raffaele Testolin e Serena Vidoni, prima dello spazio per le domande e le conclusioni.