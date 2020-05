Il Palmanova Outlet Village regala la colazione a tutti i lavoratori

Una scatola personalizzata “Land of Fasion” con dentro cappuccino, biscotti e succo di frutta: oggi tutti i collaboratori del Palmanova Outlet Village hanno ricevuto in regalo la colazione.



Tutti gli addetti alla vendita delle attività commerciali presenti al Village e tutto il personale di servizio hanno iniziato la giornata un sorriso. Alcune hostess hanno consegnato le colazioni girando per le vie della shopping destination friulana con uno speciale carrello di servizio con tovaglia bianca e tovaglioli e munite ovviamente di guanti e mascherina. Non solo: chi fa il turno di pomeriggio non è stato dimenticato, ma riceverà una merenda speciale, per un totale di 295 consegnati.



Oltre al dolce dono a tutti i dipendenti è stato donato un kit di protezione personalizzato Land of Fashion con due mascherite riutilizzabili personalizzate “Fashion For Land” e un gel igienizzante con soluzione idroalcolica.



“Siamo contenti di rivedervi”: questa la frase scritta nel biglietto che accompagnava il dolce regalo.

"I primi giorni di apertura dopo il lockdown sono stati importanti e allo stesso tempo faticosi nei negozi, nei bar e nei ristoranti del Village per organizzare e gestire la nuova normalità nel lavoro a contatto con le persone – spiega la marketing manager Giada Marangone -. Il primo obiettivo è garantire la sicurezza di tutti, dipendenti e clienti: ecco perché abbiamo voluto regalare un momento di serenità a tutte le persone che hanno ricominciato a lavorare con grande entusiasmo e passione".