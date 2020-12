Il Ristorante Cecchini diventa un Temporary Restaurant

Durante un periodo così duro per la categoria, ci sono imprenditori della ristorazione che non si scoraggiano, anzi innovano il modello di business per adattarsi alla nuova normalità che questa pandemia ha portato.

Questo è sicuramente il caso di Marco Carraro, Executive Chef, che già nei mesi scorsi si era fatto notare con due aperture nell’arco dello stesso mese di due nuovi locali del Gruppo C&C, di cui è manager. Questa volta ad aprire i battenti non è un nuovo locale ma bensì una ghost kitchen: il Cecchini, celebre ristorante stellato con sede nell’omonima frazione di Pasiano, chiuso nel 2015, oggi riapre con un nuovo format chiamato “Retrobottega Cecchini”.

“È un Temporary Restaurant, quindi un servizio di Delivery e catering che richiama a un passato di cui siamo orgogliosi, il nostro ristorante Il Cecchini, per guardare a un futuro in cui tutto cambia ma non la passione per il Gusto e per l’eccellenza culinaria” dichiara Carraro. “Quando tutto intorno sembra remare nel verso opposto, abbiamo bisogno di circondarci di Gusto e Bellezza per continuare dritti verso la giusta rotta, abbiamo bisogno di rivivere le atmosfere che in passato ci hanno fatto stare bene. Si sa, si torna sempre dove siamo stati felici”.

E la prenotazione? Ovviamente contactless. Tramite una sito web dedicato www.retrobottegadelgusto.it si può consultare il menu, fare domande via whatsapp e ordinare con un apposito form web.