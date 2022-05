Il Sabato del Vignaiolo Fivi fa tappa ad Aquileia

Il 14 maggio piazza Capitolo di Aquileia ospiterà il Sabato del Vignaiolo, l’evento pensato dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti per incontrare operatori e winelovers. 18 gli appuntamenti organizzati in diverse parti d’Italia per raccontare le realtà territoriali degli oltre 1.400 soci dell’associazione. Fivi promuove e tutela il mestiere del Vignaiolo, raggruppa uomini e donne che curano personalmente l’intero ciclo di produzione, coltivando le proprie vigne e imbottigliando il vino sotto la propria responsabilità.

Ad Aquileia i produttori presenti saranno 36 provenienti da tutta la regione oltre a un’azienda di Pordenone e a una slovena. Per tutta la durata della manifestazione, dalle 11 alle 19, il pubblico potrà muoversi tra le postazioni realizzate per l’occasione dall’artigiano Mastro Bottaio per curiosare, scoprire e gustare le storie e i vini dei Vignaioli presenti.

“Il Sabato del Vignaiolo è un evento nazionale aperto a tutti coloro che hanno voglia di godere di un'esperienza di vita e non di un atto di consumo – dichiara Luca Raccaro, delegato Fivi per il Friuli – l’ingresso è libero e, per chi lo desidera, è possibile assaggiare e comprare direttamente dalle mani del produttore tutti i vini proposti, acquistando il calice Fivi. Per noi friulani non è la prima esperienza collettiva, ma un gradito ritorno: siamo stati i primi negli anni passati a organizzare, sull’esempio di quello nazionale che si svolge annualmente a Piacenza, un Mercato locale in collaborazione con l’associazione culturale Arci Hybrida Space e Arci Bar Sport”.

A tutti i partecipanti verrà offerto gratuitamente il pane del Patto della farina del Friuli Orientale prodotto con farine di alta qualità, ottenuto con metodi sostenibili e prezzi corretti dal Panificio Iordan e il Pane romano del Panificio Sandrigo. Oltre ai Vignaioli Indipendenti, in Piazza saranno presenti anche alcuni produttori agroalimentari amici di FIVI. Il Sabato del Vignaiolo di Aquileia è organizzato in collaborazione con il Comune di Aquileia, i commercianti locali di Aquileia te salutat e l’associazione Curatores composta da cittadini che hanno a cuore la cura del proprio territorio.

Per info e prenotazioni: mercato.fivi.fvg@gmail.com

Nata nel 2008, la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti conta oggi 1400 soci per un totale di circa 13.000 ettari di vigneto e ha lo scopo di tutelare il mestiere del Vignaiolo, rappresentandolo di fronte alle istituzioni e promuovendone la specificità. FIVI dialoga con il Ministero dell’Agricoltura e con le Regioni partecipando ai Tavoli di settore, nonché con le istituzioni comunitarie a Bruxelles tramite la CEVI - Confédération Européenne des Vignerons Indépendants, in cui confluiscono le associazioni di tutti i principali Paesi europei produttori di vino. Partecipa alle politiche di sviluppo rurale a scala locale, nazionale ed europea. Propone misure economiche e norme legislative nell’interesse dei Vignaioli Indipendenti e del sistema vitivinicolo italiano.

Vignaioli Indipendenti presenti:

Brumat - Medea

Raccaro - Cormons

Murva - Moraro

Bolzicco - Cormons

Vosca - Cormons

San Lurins - San Lorenzo Isontino

Kocjancic - San Dorligo Della Valle

Ballaminut - Terzo D’Aquileia

Tuzzi - Manzano

Blazic - Cormons

Orzan - Capriva Del Friuli

Cadibon - Corno Di Rosazzo

Ronco Blanchis - Mossa

Il Carpino - San Floriano

Keber Edi - Cormons

Korsic - San Floriano Del Collio

Terre Del Faet - Cormons

Borgo Delle Oche - Valvasone Arzene

Rive Col De Fer - Caneva

Bessich - Roveredo In Piano

Ferlat Silvano - Cormons

Anna Berra - Via Nimis

Stroppolatini - Cividale Del Friuli

Aquila Del Torre - Savorgnano Del Torre

Borgo Dei Sapori - Cividale Del Friuli

Flaibani - Cividale Del Friuli

Cecchini Marco - Faedis

Lis Fadis - Cividale Del Friuli

Tarlao Vignis In Aquileia - Aquileia

Feudo Dei Gelsi - Nimis

Ronc Dai Luchis – Faedis

Donda - Aquileia

Gabi - Trieste

Lupinc - Duino Aurisina

Vintinove - Portogruaro (Ve)

Mrak - Slovenia

Produttori Agroalimentari:

Panificio Iordan - Capriva Del Friuli

Panificio Sandrigo - Aquileia

La Gubana Della Nonna - San Pietro Al Natisone

Miele Bosc Di Sot - Cormons

Conserve Faleschini - Pontebba

Formaggi Gortani - Mereto Di Capitolo

Le Uova Di Cocoa - Moruzzo

In Cortile Salumeria Agricola - Palmanova