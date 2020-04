Il San Daniele di Dall'Ava e i distillati Tosolini scelgono l'e-commerce

“Insieme si può!”. È con questo slogan che la distilleria friulana Tosolini, forte di una lunga tradizione locale, vuole dare il suo personale contributo alla Protezione Civile.



Sull’acquisto on line di ogni distillato (http://shop.bepitosolini.it) delle selezioni Most, Grappe e Amari, la storica distilleria di Povoletto destinerà un euro alla Protezione Civile e un altro euro donato direttamente dall’azienda, a sostegno degli operatori impegnati in questo particolare e delicato momento sul territorio.

I prodotti verranno spediti direttamente a casa.



L’azienda nasce nel lontano 1943, quando Bepi Tosolini intraprende la sua avventura nell’arte della distillazione.



Anche il prosciutto di San Daniele si acquista on line, comodamente da casa (prosciuttocompany.com). L'idea è di Carlo Dall'Ava il re del prosciutto crudo made in Fvg.

Il consumatore potrà acquistare cosce dal brand IE, con la conferma della qualità tipica di Dall'Ava. E' nato un sito di vendita on line: www.prsociuttocompany.com rivolto a tutti, soprattutto a coloro che magari già conoscono il noto prosciutto friulano, e sono distanti dal luogo di origine del prodotto, e vogliono gustare sulle loro tavole una eccellenza tutta italiana. Le spedizioni sono garantite in tutta Italia, per diverse tipologie di prodotto.



'Pensiamo possa essere una ottima soluzione per coloro che desiderano consumare sempre il nostro prosciutto e riceverlo a casa direttamente, in questo caso, il commercio elettronico viene in nostro aiuto, in un momento anche come quello che stiamo vivendo in questo momento di forte isolamento' afferma Carlo Dall'Ava.