Il sapore della cultura: pan e poesia contro la pandemia

Metti un gruppo di studenti, tutte menti freschissime e belle, tra i quattordici e i diciannove anni, che vogliono mantenere intatto il senso della sorpresa e della meraviglia, anche in tempo di peste. Metti anche un fornaio che sa il suo mestiere, e quindi ama la sua gente e la sua terra, perché ogni giorno impasta farina e sforna croccanti bontà da distribuire in ogni casa. Aggiungici anche una brava esperta di comunicazione. E per concludere la ricetta un pizzico, un pizzico almeno, di una necessità, fortissima e intensa: quella di trasformare le lezioni on line, altrimenti sterili e insapori, in qualcosa che aia davvero un significato proondo, capace di riscoprire il vero significato della cultura e della conoscenza.

D’altra parte la prima e unica missione della scuola, specialmente in una situazione folle come quella che tutti stiamo vivendo, è proprio quella di indicarci le costellazioni giuste, perché la nave non perda la rotta, non smarrisca il senso dell’andare. Cosa manca? Ah sì, ovviamente, i nomi: il fornaio è Enzo Cragnolini, di Gemona, noto per la sua sensibilità non solo espressa in torte



e focacce; gli studenti sono quelli dell’Isis Magrini Marchetti, sempre di Gemona, alle prese con un cambiamento epocale nelle loro vite. Come tutti noi, del resto. La rafinata esperta di comunicazione Daniela Ermacora.Il senso della cosa? Facile da spiegare. Non c’è nulla di più buono del pane. E’ il simbolo di tutto ciò che si associa alla casa, all’intimità degli affetti. Al tempo sereno della mensa imbandita. Un cibo essenziale, primordiale, ‘sacro’, capace di esprimere più di ogni altro il valore della condivisione, della generosità disinteressata. La poesia è la stessa cosa. Pablo Neruda diceva che pane e poesia sono santi, perché sono di tutti. Così, in questi giorni che precedono la Pasqua, gli studenti impastano parole, le loro, il fornaio pagnotte speciali: hanno la forma di un cuore accarezzato da una mano. I pensieri, alle volte espressi sotto forma di calligrammi, o di modernissimi meme’, finiranno sui cartoccetti destinati a portarci in casa, ogni giorno, tutta la fragranza che l’anima dei nostri giovani e la fragranza del pane ci sapranno regalare. Una miscela che profuma di bellezza, sapore e gioventù. Il ricavato di uesta operazione verrà finalizzato a sostenere tutti coloro che combattono in prima linea contro il morbo. Un regalo goloso come dolce auspicio di resurrezione. E volendo dirlo in rima: ‘Pan e Poesia contro la Pandemia’.