Il sommelier finisce in caseificio

La manifestazione nazionale Caseifici Agricoli "Open Day", sabato 11 e domenica 12 settembre, toccherà anche la Fattoria Zoff di Borgnano di Cormons con visite e degustazioni di formaggio bio.

La novità di quest'anno sarà la partecipazione di un Sommelier, Michele Paiano, che curerà le degustazioni "Viaggio nell'Assaggio", un wine pairing con vini e formaggi.

Saranno presenti inoltre i gelati artigianali della Gelateria “da Bepi”. Jacopo Braggion della storica gelateria di Padova sarà presente personalmente per servirvi il gelato preparato con il nostro latte biologico e le nostre materie prime. Racconterà la storia della sua famiglia di gelatai e come si è incontrato/scontrato con la famiglia Zoff e i suoi prodotti!

Non mancheranno la Finestra sul Collio come spot "instagrammabile", i percorsi sensoriali per i bimbi e il relax nel verde per tutti i partecipanti.