Il tiramisù conquista New York

La Cucina Italiana, il prestigioso trimestrale fondato nel 1929 e acquisito nel 2013 dal gruppo editoriale Condè Nast, è sbarcato negli Stati Uniti d'America e si è lanciato in grande stile a New York, nel punto vendita di Eataly a Flatiron, esibendo in copertina uno dei prodotti più apprezzati del Friuli Venezia Giulia, il tiramisù.



Presenti all'evento, l'assessore regionale a Turismo e Attività Produttive, Sergio Emidio Bini, il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo, e la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli.



"Il fatto che una realtà come La Cucina Italiana, appartenente alla famiglia di pubblicazioni del calibro di Vogue e Vanity Fair, abbia deciso di mettere piede nel mercato a stelle e strisce con un dolce della nostra tradizione - ha commentato Bini - è motivo di orgoglio e soddisfazione, poiché ci consente di accrescere le nostre capacità di relazione su un terreno fertile e di assoluto interesse".



"Poter entrare nelle case di oltre quattro milioni di lettori, a cui si aggiungono il milione e mezzo abbondante di follower della rivista sui canali social, con un'eccellenza della cucina regionale è dunque - secondo l'assessore - una straordinaria opportunità di sviluppo per la comunità: un progresso - ha concluso Bini - che si inserisce nel solco di quella promozione del comparto agroalimentare che ha visto la Regione protagonista, in settimana, tra Los Angeles, Chicago e New York a confronto con più di 300 tra tour operator, giornalisti, importatori, ristoratori e distributori".