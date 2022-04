Il verduzzo di Scubla al top tra i vini dolci d'Italia

In pieno Vinitaly giunge la notizia di un bel riconoscimento alla viticoltura friulana. Grande soddisfazione all'azienda vinicola Scubla di Ipplis per essersi aggiudicata il primo posto in Italia, per la seconda volta consecutiva, nella categoria 'vini dolci' nella classifica realizzata dalla prestigiosa rivista 'Gentleman' (Milano Finanza) che, attraverso un algoritmo, valuta i vini premiati dalle sei principali guide enologiche nazionali.

Il verduzzo friulano Cratis 2018 ha conseguito il primato nazionale per i vini dolci grazie alla sua eccezionale costanza e al suo equilibrio ricavati dalla antica tecnica del graticcio sapientemente aggiornata.

L'azienda, situata ai piedi della Rocca Bernarda in piena zona doc Friuli Colli orientali, concentra il proprio impegno enologico in una limitata produzione che consente una cura molto attenta della vigna e della cantina. Il titolare Roberto Scubla, coadiuvato dal noto agronomo Gianni Menotti, va fiero di questo ulteriore riconoscimento che si aggiunge alle ottime valutazioni che, nel tempo, hanno ottenuto i suoi vini da autorevoli guide enoiche.

Del resto le vigne si estendono sulla collina splendidamente vocata a grandi vini bianchi e a eleganti vini rossi.