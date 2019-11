illycaffè, presenta la nuova illy Art Collection dedicata a Biennale Arte 2019: le tazzine realizzate da quattro artisti selezionati da Ralph Rugoff, curatore di questa edizione, sono di per sé affermazioni originali, eterogenee ma connesse nello spirito dei tempi “interessanti” che ha animato la 58esima Esposizione Internazionale d’Arte “May You Live in Interesting Times”.

“Per decorare le tazzine da caffè per illy, ho invitato quattro artisti molto speciali e piuttosto diversi della Biennale Arte 2019: Cameron Jamie, Ad Minoliti, Ulrike Müller e Slavs & Tatars. Tutti questi artisti fanno un lavoro che si distingue per il carattere grafico altamente creativo e attraente - una qualità che ritenevo indispensabile per questo particolare incarico. Dopo tutto, una tazza di caffè è una piccola tela con cui lavorare - il suo design richiede una brevità stilistica, un talento per una geniale sintesi”, afferma Ralph Rugoff, curatore della Biennale arte 2019.

Ciò che unisce illycaffé e Biennale Arte da 10 edizioni è un’autentica comunione d’intenti: la costante ricerca creativa unita alla passione per il bello e il buono, al cuore dell’azienda. Un incontro che si realizza in quattro piccoli oggetti d’arte, diversi per stile e significato, dove ogni volta il piacere sensoriale del caffè si amplifica in quello estetico dell’arte.

“Ogni tazzina è stata protagonista del progetto speciale realizzato da illycaffè in collaborazione con Michelin: una serie di cene-evento durante Biennale Arte dove il dialogo creativo tra gli artisti internazionali e chef stellati è stato riassunto in una scenografia unica, autentica mise-en-scène dell’idea all’origine di ciascuna illy Art Collection” racconta Massimiliano Pogliani, Amministratore Delegato di illycaffè.

La collezione è disponibile dal 18 novembre nei canali HORECA & RETAIL tradizionale, nei punti vendita monomarca (illy Caffè e illy Shop) e sull’e-shop www.illy.com.