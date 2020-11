illy Art Collection firmata Sagmeister

illycaffè presenta la nuova illy Art Collection firmata da Stefan Sagmeister, il celebre designer che ha utilizzato la tela bianca delle iconiche tazzine illy per esprimere un concetto volutamente dirompente: “Now = Better”.

Uno slogan che in questo delicato momento storico potrebbe sembrare stonato ma che, al contrario, nella riflessione acuta dell’artista e nello scegliere di ribadirlo proprio ora, diventa un simbolo forte e messaggio di una rinnovata speranza per il futuro. Quello che Sagmeister vuole suggerire è di prenderci del tempo, anche durante la pausa per un caffè, per provare a cambiare il nostro sguardo sul mondo, guardandolo in una prospettiva di lungo termine.

Nella nuova coloratissima illy Art Collection i decori minimalisti del piattino, realizzati in minerali pregiati, si specchiano sulla superficie in titanio della tazza e, nel gioco prospettico, si delinea un grafico che raffigura curve in crescita: sono i dati oggettivi di un progressivo miglioramento nel lungo periodo. Con un sorprendente re-design dell’informazione e una visione più accorta, diventano immediatamente evidenti i “better data”, quelli che avremmo trascurato se ci fossimo fatti distrarre dal rumore mediatico di ogni giorno.

Con la sua personale dialettica, ironica e diretta, Sagmeister riflette sul nostro tempo per dirci che forse non ne ce ne accorgiamo ma le condizioni di vita sono migliorate rispetto, ad esempio, al secolo scorso. L’impressione che ricaviamo dall’informazione incalzante che ci circonda è quella di un mondo fuori controllo, sempre sull'orlo del baratro. Ma se lo guardiamo con una prospettiva di lungo termine, molti aspetti che riguardano l’umanità sembrano essere migliorati: la vita si è allungata, sono diminuite le morti per guerre e disastri naturali, la maggioranza delle persone vive in regime democratici. Circa 200 anni fa nove persone su10 non sapevano né leggere né scrivere, oggi sono una su 10...