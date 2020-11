illy Caffè apre a Roma

illycaffè, azienda leader nel caffè di alta qualità, apre oggi un nuovo illy Caffè all’interno del Maximo Shopping Centre in via Laurentina a Roma. Il nuovo illy Caffè Roma Maximo, che si colloca al piano terra del Centro Comerciale, si sviluppa su una superficie di 140 mq di spazio interno più un dehor esterno. Il concept è l’espressione dell’identità di illy rappresentata attraverso l’uso del colore rosso, l’eleganza del design, il richiamo all’arte e alla bellezza negli elementi iconici, decorativi e di comunicazione che contraddistinguono l’identità del brand e l’attenzione al mondo del caffè.

L’atmosfera rilassata è il risultato dell’utilizzo di materiali naturali come il marmo dalle sfumature bianche e grigie del top del bancone, il rovere dei tavolini e delle sedute in legno, la pelle utilizzata per gli sgabelli, il legno caldo della pavimentazione. L’ampio bancone rosso, con il suo pattern iconico e il top in marmo di Carrara, è il cuore e l’anima del locale.

Lo Chandelier, creato per la prima volta in occasione del decimo anniversario delle illy Art Collection, rappresenta un viaggio attraverso le collezioni create da famosi artisti contemporanei e da giovani artisti emergenti a partire dal 1992. I suoi cerchi, volutamente non perfettamente paralleli, ricreano la forma di una spirale che genera un percorso tra le tazzine decorate.

Alle pareti il mosaico che rappresenta l’illustrazione creata nel 1934 da Xanti Schawinsky, raffigura il viso di una donna che beve un caffè in uno stile post-cubista. L’impatto dell’immagine è dovuto quasi interamente alla combinazione dei colori nelle due tonalità di blu e di rosa, che la rendono memorabile.

Il nuovo illy Caffè propone un’offerta ricca e diversificata studiata per ogni momento della giornata: dalle prime ore del mattino per iniziare con l’aroma dell’unico blend illy e la piccola pasticceria, fino alla pausa pranzo con un’originale proposta di insalate, focacce e gourmet pizza, per arrivare alla sera con un’offerta di cocktail per l’aperitivo. All’interno dello store è presente anche un’area per la vendita di prodotti e accessori legati al mondo illy: dalla gamma illy Arabica Selection, alle macchine iperEspresso e le iconiche tazzine illy Art Collection.