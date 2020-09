Illy celebra i 20 anni dell'Università del caffè

Per far comprendere il valore della qualità autentica, il sapere va preservato e condiviso: seguendo questo principio è nata l’Università del Caffè, il polo di eccellenza dedicato ai professionisti della filiera del caffè e ai cultori del gusto che fonda la sua autorevolezza sul patrimonio di conoscenza conseguito in oltre 80 anni di esperienza sul campo da illycaffè.

Fondata a Napoli nel 1999 e trasferita nel 2002 a Trieste, l’Università del Caffè fu voluta dal figlio del fondatore dell’azienda, Ernesto Illy, e oggi, sulla scia delle celebrazioni per il suo ventennale, arriva sul mercato la tazzina celebrativa limited edition.

La celebre tazzina illy disegnata da Matteo Thun si veste del logo dell’Università del Caffè, omaggio quasi vitruviano che la pone, nella sua perfezione armonica, al centro di tutto mentre un bordo variopinto, sulla tazza e sul piattino, richiama e unisce idealmente le sedi nel mondo. In questo decoro raffinato prende una forma concreta l’idea di un circolo virtuoso che valorizza la qualità attraverso la conoscenza, l’essenza stessa di Università del Caffè, un luogo dove i docenti da vent’anni agiscono con dedizione, nella consapevolezza che la cultura diffusa dell’eccellenza garantisce una crescita condivisa e sostenibile. Un oggetto emblematico, disponibile al pubblico da settembre nei canali retail ed e-shop al prezzo consigliato di 25 euro, dove l'esaltazione del sapore e dell’aroma si fondono con la storia e

l’esperienza e dove il gesto quotidiano di bere un caffè celebra un progetto visionario che continua nel tempo.