Illy protagonista a Milano Moda Donna

Illycaffè, l’azienda leader globale nel segmento del caffè di alta qualità sostenibile, anche quest’anno è Official Coffee Partner di Milano Moda Donna, in programma fino al 24 febbraio. L’eccellenza del Fashion made in Italy si unisce a quella del caffè illy, sinonimo di qualità e di gusto italiano nel mondo. È proprio in occasione di una delle manifestazione più prestigiose per la città di Milano, nel rincorrersi frenetico di sfilate e presentazioni, che illycaffè continua a offrire il piacere di una piccola pausa per vivere l’esperienza del suo unico blend 100% Arabica.

Un supporto particolarmente significativo sarà dato al Fashion Hub, lo spazio riservato alle collezioni di brand e designer emergenti, ospitato per la prima volta presso il Palazzo della Permanente. Al suo interno verrà infatti allestita la VIP Lounge dove giornalisti, influencer e buyer accreditati si potranno rilassare con un buon caffè illy.

Un legame profondo quello unisce illy e il mondo della moda: l’amore e la passione per l’espressione artistica sono da sempre alcuni dei principi fondanti dell’azienda familiare italiana che dal 1933 si impegna per offrire il miglior caffè al mondo.