Illy, un caffè per far ripartire il Paese

Come gesto di una ritrovata accoglienza, illycaffè, l’azienda di riferimento nel caffè di alta qualità sostenibile, ha deciso di celebrare la giornata simbolo per la ripartenza del Paese. Il 3 giugno, data della conclusione di gran parte delle restrizioni agli spostamenti sul territorio nazionale, Illy insieme ai bar partner offrirà un caffè a tutti gli italiani.

L’iniziativa, che sarà attiva in tutti gli illy Caffè d’Italia diretti e in tutti i bar illy aderenti, vuole essere un messaggio di vicinanza al Paese e agli italiani, ma anche a tutte le attività commerciali che sono state chiuse per oltre due mesi.

“Un valore fondamentale accomuna illycaffè ai suoi migliori bar e baristi: desideriamo offrire a tutti il meglio di noi. Per la nostra azienda questo significa aspirare al migliore caffè che esista. E possiamo riuscirci solo grazie all’impegno e alla competenza professionale di chi trasforma ogni giorno il nostro prodotto in una tazzina. Per esprimere la nostra profonda gratitudine, abbiamo deciso di collaborare con i nostri migliori bar proponendo insieme un atto concreto e simbolico di grande importanza: offrire nella giornata di mercoledì 3 giugno il caffè della riapertura. Un sorriso di bentornato, un’iniezione di fiducia, un piccolo gesto d’amore per l’Italia e per le persone che ci onorano della loro scelta, per regalare e regalarci un momento di felicità”, afferma Massimiliano Pogliani, Amministratore Delegato di illycaffè.

Nelle ultime settimane, illycaffè ha riaperto in Italia gli illy Caffè e gli illy Shop della sua rete retail (tutti i diretti e la quasi totalità degli affiliati), garantendo elevati standard di sicurezza sia per i dipendenti che per i clienti, che avranno di nuovo la possibilità di scegliere se consumare sul posto o prenotare un servizio take away via mail o telefono.

#LIVEHAPPilly #RipartiamoUniti