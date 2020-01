illycaffè a Sigep

illycaffè torna al Sigep, il Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianali e Caffè, in programma dal 18 al 22 gennaio a Rimini, con un nuovo stand esclusivo presso il Padiglione D3 - numero 075, che mette in evidenza la sua proposta personalizzata per il mondo HoReCa. Una vera e propria experience che, oltre alla qualità del prodotto, valorizza i servizi di consulenza al servizio del cliente e delle sue esigenze professionali.

Lo spazio è un ideale “club” per i professionisti del caffè, da esplorare attraverso un percorso strutturato in diverse aree tematiche, facendo vivere al visitatore, accolto a tutti gli effetti come un ospite, un’esperienza a 360° nell’universo illy. Oltre all’area bar frontale, dedicata al grande pubblico, all’interno dello stand si articolano le diverse aree di consulenza al cliente: l’area Università del Caffè, Trade Marketing e Brand Ambassador sono i laboratori interattivi in cui poter scoprire come i prodotti, la formazione, le attività di comunicazione e il personale dedicato alla qualità sul punto vendita, possano fare la differenza nel business.

La prima tappa è dedicata al racconto, da parte dei docenti dell’Università del Caffè, dell’ampia offerta formativa illycaffè: dalla divulgazione della cultura del caffè fino alla formazione tecnica e gestionale completata da diverse attività esperienziali. Il cliente diventa così il protagonista dello stand ed è accompagnato durante tutto il percorso da operatori esperti: dalla scoperta dei 16 aromi che compongono l’unico blend illy 100% Arabica, fino alla degustazione delle tre intensità di gusto, Classico, Intenso e Forte e delle Arabica Selection preparate con le slow preparation. Si passa poi all’area Trade Marketing dove il visitatore entra in contatto con gli strumenti di marketing pensati da illycaffè per sviluppare in modo vincente e moderno il business, per finire con l’area Brand Ambassador, dove conoscere più approfonditamente i custodi della qualità in tazza, che diventano figure di riferimento per una costante consulenza tecnica.

Un ricco calendario di eventi animerà poi lo stand illy: incontri, degustazioni sensoriali e interviste con i più importanti professionisti del settore. Nel dettaglio, domenica 19 alle 11.30 ci sarà Gino Fabbri, mentre alle 15.30 Sal De Riso; lunedì 20, alle 11.30 protagonista Anna Sartori; alle 15 spazio a Salvatore Gabbiano e alle 16.30 a Giorgio Facchinetti. Martedì 21, infine, alle 11.30 sarà ospite Fabrizio Fiorani; alle 14 Luigi Biasetto e alle 16 Giorgio Facchinetti.