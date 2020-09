illycaffè, nuovo barattolo firmato da Olimpia Zagnoli

L’iconico barattolo in alluminio illycaffè si veste con una nuova creatività d’autore “limited edition” firmata da Olimpia Zagnoli. Un carosello di persone e colori, come nello stile riconoscibile della celebre artista milanese, in una parata di tonalità accese e sgargianti. Ripartiamo insieme, ognuno con il suo ritmo, riconquistiamo la libertà di muoverci, ricolorando i nostri pensieri e il nostro futuro: questo è il messaggio che Olimpia condivide con illycaffè e con tutte le persone che celebrano lo spirito del #LIVEHAPPilly, iniziando proprio da una tazzina di caffè.

La nuova limited edition dei barattoli da 250gr dell’iconico blend illy 100% Arabica macinato, nelle due intensità di gusto Classico e Intenso, sarà disponibile da settembre sull’e-shop illy, nei punti

vendita monomarca (illy Caffè e illy Shop), nel canale Grande Distribuzione e nei canali e-commerce non diretti, al prezzo consigliato di 6,90 euro.

Un progetto che segna un’ulteriore tappa nel legame dell’azienda triestina con Olimpia Zagnoli: collaborazione nata da oltre due anni, che ha visto protagonista la creatività fresca e ironica dell’artista nella comunicazione di tutte le celebrations, sia negli illy Caffè che sui canali digital di illy, e culminata nel 2019 con la creazione del Manifesto e della tazzina dedicata alla 51.a edizione di Barcolana e della illy Art Collection che celebra l’amicizia tra donne.

Occasioni e oggetti diversi ma uniti in un segno distintivo capace di trasmettere gioia e positività.