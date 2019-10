illycaffè sponsor della Guida Gambero Rosso

illycaffè torna a supportare le iniziative di Gambero Rosso: dopo la Guida Bar d’Italia 2020, nell’anno di celebrazione del ventennale dell’Università del Caffè e della guida stessa, l’azienda sponsorizza la Guida Ristoranti d’Italia 2020, giunta quest’anno alla sua 30esima edizione.

In occasione di questa ricorrenza, Gambero Rosso ha deciso di dedicare un’intera giornata, presso l’Hotel Sheraton di Roma, ai più grandi interpreti dell’enogastronomia italiana. Sono 2.674 quest’anno gli indirizzi dei migliori ristoranti, osterie, trattorie e bistrot segnalati dalla Guida che diffondono l’eccellenza del made in Italy nel mondo.

illycaffè, l’azienda italiana che dal 1933 si pone come punto di riferimento della cultura e dell’eccellenza del caffè, è stata protagonista dell’evento di presentazione della Guida con il premio speciale per il “Miglior servizio del caffè” assegnato a L’Argine a Vencò a Dolegna del Collio, il ristorante della illy Chef Ambassador Antonia Klugmann. Altri riconoscimenti a “I 30 migliori under 30”, sono stati consegnati da Daria Illy, Coffee Culture Director, alla nuova generazione di chef e maître italiani nelle due diverse categorie: Cucina e Sala.

L’azienda è inoltre sponsor della “La Cena in punta di Tre Forchette”, l’evento enogastronomico aperto al pubblico che celebra il lancio della Guida Ristoranti d’Italia 2020 e che vede i migliori chef italiani lavorare fianco a fianco per creare un percorso di degustazione unico: quest’anno sono 11 gli chef Tre Forchette coinvolti, tra cui Heinz Beck, Carlo Cracco ed Enrico Cerea, che proporranno ai partecipanti le loro ricette più celebri in formato finger.

Infinte durante tutto l’arco della giornata i partecipanti alla manifestazione hanno potuto degustare, presso due diverse postazioni, l’aroma inconfondibile dell’unico blend illy 100% Arabica.