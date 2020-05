Imbottigliamento virtuale per 'Diamo un taglio alla sete'

Tra le numerose iniziative in calendario per il mese di maggio che per l'emergenza Covid hanno dovuto essere ripensate, vi è anche la "Festa dell'imbottigliamento" di un vino specialissimo, denominato “Diamo un taglio alla sete”: un vino che dal 2007 (quella del 2020 sarà la 14ma edizione) grazie ad una grande gara di generosità si trasforma in pozzi di acqua potabile realizzati in Africa dal missionario friulano Dario Laurencig. L'imbottigliamento, programmato per domenica prossima 17 maggio, non potrà - è evidente - essere fatto con il consueto contorno di musica, animazione, pranzo solidale che negli ultimi anni ha visto oltre un migliaio di commensali. Il vino (un bianco ed un rosso realizzati assemblando i vini donati da una ventina di aziende vinicole, prevalentemente friulane) verrà comunque messo in bottiglia nelle prossime settimane, in forma privata e nel rispetto, oltre che delle buone pratiche di cantina, delle norme di distanziamento sociale che abbiamo imparato a conoscere e rispettare.



Ma la data di, da mesi salvata nell'agenda di soci e simpatizzanti dell', verrà mantenuta: l'imbottigliamento sarà virtuale, annunciato e promosso nel corso di una diretta Facebook che. Sarà comunque(hanno risposto all'appello gli Effetti collaterali, gli). Alla diretta interverranno numerosi "testimonial", uomini e donne che hanno partecipato in vario modo in questi anni a sostenere e a far crescere il progetto di Diamo un taglio alla sete Verrà anche presentato un breve video dal titolo "Piccola storia di un pozzo" realizzato da un gruppo di volontari che si sono recati poco più di un anno fa in, per portare anche con la presenza fisica la solidarietà a. Che sarà anche lui presente, collegato in diretta dalla regione del Turkana inLa diretta servirà anche a presentare le modalità - per forza di cose on line - con cui contribuire al progetto, riassunte nello slogan "Dona ora, prenota il nostro grazie". Per il 2020, anche alla luce dell'emergenza Covid 19,. Ne beneficeranno infatti oltre ai pozzi di Fratel Dario, un ospedale gestito dae due organizzazioni di volontariato casa nostra che si sono prodigate senza risparmio durante questi mesi di emergenza.Il “vino della solidarietà” () è assolutamente a costo zero, grazie alla generosa solidarietà oltre che delle aziende vinicole, di tutto ciò che serve (bottiglie, tappi, etichette, capsule, imballaggi) per giungere al prodotto finale. Solidarietà da parte di produttori grandi e piccoli, che non è mancata neppure quest'anno, nonostante i tempi difficili. Il Vitae Bianco 2020 e il Vitae Rosso 2020 (questo il nome storico dei due assemblaggi) non vengono posti in vendita, ma donati a fronte di un'offerta.. Fondi grazie ai quali sono stati realizzati pozzi di acqua potabile e sviluppati progetti di solidarietà nel settore della sanità e dell’educazione scolastica.