In autunno a Pordenone arriva l'Art&Food festival

Grazie a un bando regionale, che ha assegnato 15mila euro al progetto, proposto dal Comune di Pordenone, la città si arricchisce di un nuovo evento Art&Food festival organizzato in collaborazione con molteplici attori e il coinvolgimento di tutte le più importanti realtà di settore. Concepito prima dell’emergenza Coronavirus, è in programmazione per l’autunno, in una versione che dovrà ovviamente tenere conto di tutti i protocolli sanitari e di sicurezza previsti. Soddisfatta l’assessora al turismo Guglielmina Cucci, che raccoglie così il frutto di un lavoro di progettazione e di relazioni di diversi mesi. “Abbiamo voluto creare per Pordenone – afferma - un evento del tutto nuovo, che ancora mancava: un festival enogastronomico di alto livello, inserito nel circuito dei festival di settore, che possa essere attrattivo anche per l’estero. L’idea è quella di un festival diffuso, che coinvolga tutta la città, distribuito su di un fine settimana, riallacciandosi anche ai moderni concetti di rigenerazione urbana e armonizzazione del tessuto cittadino. L’evento è frutto di un lavoro in sinergia, che ha coinvolto tutti i portatori di interesse del territorio e che pone Pordenone come centro attrattivo e rappresentativo di tutto il territorio: una grande vetrina per l’enogastronomia friulana, arricchita naturalmente da eventi culturali e di intrattenimento ad hoc. L’auspicio, in questo momento, è che possa dare respiro alle strutture ricettive cittadine, al momento orfane del turismo business e dei grandi eventi ”.



Fanno dunque parte della squadra di Art&Food Promoturismo Fvg, Consorzio Pordenone Turismo, CCIAA di Pordenone e Udine e Concentro, Fiera Pordenone, Ascom, Confcommercio, Federalberghi, Sviluppo e Territorio, Concentro, Slow Food e molti altri enti e associazioni del territorio..“ Oltre ad Art&Food - aggiunge Cucci – stiamo lavorando a una proposta di visite guidate in città, o con partenza dalla città, che coniugano gli aspetti culturali, naturalistici ed enogastronomici con un approccio di tipo esperienziale, a piedi o in bicicletta, in questo secondo caso in collaborazione con Fiab Aruotalibera. Saranno dunque improntate alla sostenibilità, ma anche all’inclusività, con un progetto ad hoc, “Risonanze”, dedicato agli ipovedenti”.Sulle proposte per la città si è fatto il punto qualche giorno fa al tavolo del turismo, coordinato dall’assessorato – che si configura sempre più non solo come un momento di coordinamento e programmazione, ma anche di condivisione e scambio di know how e metodologie – durante il quale Promoturismo Fv è intervenuto per precisare le modalità operative degli info point dettate dai nuovi protocolli di sicurezza: i materiali informativi cartacei non sono più in esposizione a disposizione del pubblico sul bancone, ma vengono consegnati ai turisti su richiesta. Si è fatto anche il punto sulle visite guidate alla città a cura del Rotary, che riprenderanno a partire da sabato prossimo (11 luglio), sempre con appuntamento alle 11 davanti alla Loggia del municipio, a numero chiuso: saranno ammesse solo 10 persone, che dovranno prenotarsi al Consorzio Pordenone Turismo.