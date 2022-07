In Castello a Udine torna la notte delle bollicine

C’è anche Coldiretti Fvg, con la rete di Campagna Amica, all’evento Perlage, la notte delle bollicine in programma per l’11esima edizione in Castello a Udine venerdì 15 luglio dalle 19.

Della cinquantina di cantine presenti, fa sapere la responsabile regionale di Campagna Amica Vanessa Orlando, una ventina sono associate a Coldiretti. Saranno abbinate ad altrettante proposte gastronomiche, tra cui quelle di alcune aziende della rete Campagna Amica.

Aziende agricole e cuochi contadini proporranno in assaggio sfiziose proposte tutte con ingredienti locali di produzione propria.

"La sinergia con la pro loco Udine Castello, che organizza la serata – spiega Orlando –, dopo la festa di inizio estate al Parco Brun in piazzale Chiavris, ha trovato continuità con la nostra presenza anche al Perlage, per divulgare ancora una volta l’ampia offerta a kmzero delle aziende agricole che fanno parte di Campagna Amica e dei numerosi mercati sparsi in regione".