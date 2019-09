In Fvg debutta il truck del gusto targato Despar

La Tribù del Gusto on Tour di Despar sbarca in Friuli Venezia Giulia: da metà settembre e fino alla fine di novembre il truck con l’insegna dell’abete, appositamente attrezzato per ospitare corsi e degustazioni varie, farà sosta (in questa prima fase) all’esterno dei punti vendita Eurospar di Gemona del Friuli, di Udine e Interspar di Pordenone, dopo alcune tappe in Emilia Romagna e in Veneto.

La gastronomia e la cucina del Friuli Venezia Giulia sono la somma di tanti influssi, un ricco mosaico di sapori e specialità, che è piuttosto raro trovare tutte insieme in un territorio così ristretto; e che Despar, profondamente radicata nel territorio friulano, mette a disposizione dei propri clienti, attraverso i corsi in programma, in un truck itinerante.

I corsi di cucina e le degustazioni guidate sono coordinati da Massimiliano Plett, per molti anni presidente di Slow Food Fvg, associazione internazionale impegnata a ridare valore al cibo, nel rispetto di chi produce e in armonia con l’ambiente; i corsi saranno tenuti da formatori accuratamente selezionati – tutti professionisti o sommelier – e si focalizzeranno su varie tematiche: birra, formaggi, vino, pesce, distillati e cocktail, pasticceria, caffè, aperitivi.

Per aiutare i clienti, più che mai attenti e interessati a scoprire le eccellenze enogastronomiche della regione, ci saranno i laboratori di “Sapori del nostro territorio”; gli incontri avranno per protagonisti due chef italo/sloveni, Igor Peresson e Matjaz Sinigoj, impegnati nel trasformare le materie prime messe a disposizione dai produttori presenti per illustrarne le peculiarità nei piatti che prepareranno.

“La Tribù del Gusto on Tour è una bellissima occasione per noi di Despar di dare eco ai tesori gastronomici del Friuli Venezia Giulia”, spiega Fabio Donà, Direttore Marketing di Despar. “Siamo orgogliosi di essere promotori di questa iniziativa, perché rappresenta e realizza alcuni dei nostri ideali più importanti: l’attenzione alle persone, il legame con il territorio, la valorizzazione dei prodotti e dei produttori. E poi è un’occasione unica anche per i nostri clienti, che hanno la possibilità di partecipare a dei corsi esclusivi organizzati in una modalità del tutto unica e originale”.

Il truck si sposterà a Trieste per raggiungere Piazza dell’Unità d’Italia in occasione della 51esima edizione della Barcolana (la più numerosa regata velica al mondo) e sarà poi a Udine, per l’evento Ein Prosit, che per l’edizione 2019 si sposta da Tarvisio al capoluogo friulano. Degustazioni e corsi per scoprire le eccellenze enogastronomiche della regione sono previsti anche in queste occasioni.

I corsi sono a pagamento e saranno rimborsati attraverso buoni sconto scaricabili tramite la app Despar Tribù.

